Musk annuncia limiti a Twitter | «600 post visualizzabili al giorno per chi non ha l' abbonamento a Blue» 

(Di sabato 1 luglio 2023) Elonimpone «temporanei» aper contrastare gli «elevati livelli di manipolazione del sistema e di data scraping». L’annuncio del miliardario arriva in una giornata di difficoltà per, che ha accusato per un breve periodo problemi a livello globale, inclusa l’Italia. I paletti imi daprevedono per gli account verificati un massimo di 6.000da leggere...

Eloninfattiin un tweet che 'per affrontare i livelli estremi di data scraping', una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, 'e di ...... cinguetta Elon. Twitter ha deciso di applicare dei "limiti temporanei" "per affrontare i livelli estremi di manipolazione del sistema",. Non solo: Twitter sta bloccando la ...Il proprietario, Elonin un tweet che 'per affrontare i livelli estremi di data scraping', una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, '...

Caos Twitter, Musk annuncia limitazioni per la piattaforma TGLA7

I paletti imposti da Musk prevedono per gli account verificati un massimo di 6.000 post da leggere al giorno Elon Musk impone «limiti temporanei» a Twitter per contrastare gli «elevati livelli di mani ...Elon Musk impone «limiti temporanei» a Twitter per contrastare gli «elevati livelli di manipolazione del sistema e di data scraping». L’annuncio del ...