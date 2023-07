Musicista ritrova preziosa chitarra che gli era stata rubata

(Di sabato 1 luglio 2023) NAPOLI – Una storia che inizia nel 2013, quando un49enne si ritrovò a dover dire addio ad unaAntonio Marin Montero,insieme a molti altri strumenti musicali nel suo appartamento di Quarto, in provincia di Napoli. Una sei corde di abete e palissandro per intenditori, dal valore cospicuo. Certamente non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chi l’ha visto?: il caso della giovane Nicole scappata da casa Rosa Di Domenico: aggiornamenti del caso a ‘Chi l’ha visto?’ del 27/09 Alessandra Madonna: misteri ed ombre sulla sua morte Loris Stival: le dichiarazioni dell’ex di Veronica Panarello ‘Chi l’ha visto?’, la scomparsa di Wen Lan Ye detta Sabrina Tragedia in Spagna: coppia trovata morta, lui ...

Nel 2013 qualcuno aveva portato via dal suo appartamento la preziosa Antonio Marin Montero di cui era in possesso. Oggi la chitarra è finalmente tornata al suo legittimo proprietario ...AGI - Una chitarra di valore rubata. Un proprietario testardo, che per 10 anni insegue il sogno di riaverla. E anche un pizzico di fortuna. È una storia che nasce nel 2013 a Quarto, nel Napoletano. A ...