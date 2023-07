Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di giugno 2023

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 luglio 2023) In vetta alla classifica sulla salsadi“La Rubia” di Los DJs Timberos, 2° posto per Havana D’Primera feat. Gilberto Santa Rosa Nuova classifica dedicata alla miglior salsadi. Prima posizione per la nuova composizione di Los DJs Timberos ft Kasanova con il brano “La rubia“. In arrivo il nuovo album “El kasa que te mata” dal 16 luglio in premiere mondiale. Seconda posizione per il duo Havana D’Primera feat. Gilberto Santa Rosa. Il loro brano “CU-PR” aveva conquista la vetta di maggio e resta tra i pezzi del momento con un grande ritmo e pregevole esecuzione dell’orchestra, tanto piacevole all’ascolto quanto per essere ballato. Il podio si completa con Mayito Rivera ft. Lisett Morales & Reinier Bonachea che lanciano la loro novità “Sin ti sin ti” in una nuova ...