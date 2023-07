Mozzo | il ritratto dei fratelli | “Mai liti così | si volevano bene e Lorenzo faceva di tutto per Gianluca”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 luglio 2023). “Non ho dormito. Ho pensato tutta la notte ae alla loro mamma, la terza vittima di questa tragica vicenda. Isi. E credetemi,ha fatto davvero tanto per. Lo ha aiutato. Poi è successo quel che è successo”. A parlare sotto la pioggia battente venerdì mattina (30 giugno) è un’amica della famiglia Maffeis, colpita dalla morte del primogenito, 31 anni, a seguito di una lite con il fratello 26enne. “Che è bravissimo, bravissimo” ripete la donna, che preferisce mantenere l’anonimato. I suoi occhi sono gonfi, sotto l’ombrello trattiene a stento le lacrime. “Per me è il ragazzo più bravo del mondo, lo adoro come fosse mio figlio”. A quanto pare, ...