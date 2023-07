Morto Vincenzo D’Amico | lutto nel mondo del calcio italiano

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 luglio 2023) E’: ilpiange la scomparsa dell’ex centrocampista della Lazio Triste notizie arrivata proprio in questi minuti:, ex giocatore e storico volto della Lazio di Mastrelli è moto all’età di 68 anni. Malato da tempo di cancro, come aveva annunciato qualche mese fa, l’ex giocatore biancoceleste non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia. La redazione dinews24 porge le proprie condoglianze alla famiglia.