Morto Vincenzo D’Amico | aveva 68 anni | bandiera della Lazio scudettata | poi volto Rai

(Di sabato 1 luglio 2023) Stelladello scudetto vinto nel 1974,biancoceleste. Poi apprezzato commentatore televisivo in Rai. Èall’età di 68: era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma. “Il presidente Claudio Lotito e tutta la Ssapprendono con estremo dolore e profonda commozione la notiziascomparsa di, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74?, si legge in una nota del club. Meno di due mesi fa lo stessoannunciato su Facebook di lottare contro un cancro: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!”. Poco dopo l’annuncio ...

