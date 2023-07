Morto D' Amico | Roma | il simbolo di un' epoca di rivalità

(Di sabato 1 luglio 2023) "Uno dei simboli di un'di. Lasi unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D'e si stringe al dolore dei suoi familiari". Con questo tweet sul proprio profilo il club ...

Con questo tweet sul proprio profilo il club giallorosso commemora Vincenzo D', ex calciatore dello scudetto del '74 della Lazio, scomparso oggi. . 1 luglio 2023ROMA " Ci ha provato ma non ce l'ha fatta. Il mondo del calcio, soprattutto quello a tinte biancocelesti, piange Vincenzo D'. E'a 68 anni l'ex centrocampista campione d'Italia con la Lazio nel 1974: si è spento al Gemelli, dove da tempo lottava contro un tumore. Era stato lo stesso D', lo scorso maggio, a ...Stella dello scudetto laziale del 1973 - 74, era malato di cancro Vincenzo D', campione d'Italia con la Lazio nel 1973 - 74, èa 68 anni. Lo si è appreso in ambienti sportivi. Aveva un tumore. Campione d'Italia con la Lazio nel 1974 D'è stato campione d'...

Lutto Lazio, morto Vincenzo D'Amico: un eroe dello scudetto 1974 - Sportmediaset Sport Mediaset

Lutto per il club biancoceleste, con la scomparsa a 68 anni di uno degli eroi dello scudetto 1974, il più piccolino della banda Maestrelli ..."Uno dei simboli di un'epoca di rivalità. La Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D'Amico e si stringe al dolore dei suoi familiari". (ANSA) ...