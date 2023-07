Morte Vincenzo D’Amico | il ricordo da brividi del presidente Lotito

(Di sabato 1 luglio 2023) E’ una giornata triste per il mondo del calcio: è morto, ex calciatore della Lazio e commentatore. Giornata di lutto anche per ilbiancoceleste Claudio. “IlClaudioe tutta la S.S. Lazio apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa diD`Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74. Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia. Foto di Angelo Carconi / AnsaD`Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986: ...

D'Amico in lacrime per ladell'amico Wilson . D'Amico si paragonava a Pelè. "Ormai chi sa ... Il 'negretto' in questione era Pelè e l'intervistato era proprioD'Amico: autoironia solo ...Il mondo del calcio è in lutto per ladiD'Amico . Aveva 68 anni ed è stato calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Negli ultimi anni anche commentatore tv. Nei mesi passati aveva annunicato sui social di essere un ...D'Amico, campione d'Italia con la Lazio nel 1973 - 74, è morto. Lo apprende l'ANSA in ... A meno di 24 ore dopo l'incidente, l'annuncio della: Gino Mäder se ne è andato a 26 anni CHI ERA ...

La notizia della morte di D'Amico rattrista i tifosi della Lazio e gli amanti del mondo del calcio: l'ex calciatore è scomparso a 68 anni.