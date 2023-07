Mondiali femminili 2023 | date | calendario | risultati e dove vederli

(Di sabato 1 luglio 2023) Tutte le informazioni sui, dallee gli orari italiani delle gare apoter vedere le partite in tv e streaming Dopo imaschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estatefra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne. Il torneo sarà ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre per puntare al titolo ...

... dopo la storica vittoria agli Europei a squadre in Polonia e a poche settimane daidi ... al quale abbiamo scelto di intitolare le gare dei 200 metri maschili e", ha concluso il ...(Photo by ANDRE PAIN / AFP) Anche aidi calcio, organizzati in Australia e Nuova Zelanda, niente fascia arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq+ né quella OneLove. La Fifa è stata ...Come non detto: la FIFA conferma che aiin Australia e Nuova Zelanda non si potrà indossare la fascia arcobaleno a sostegno dei diritti LGBTQ+, o la famigerata fascia 'OneLove' che tante polemiche scatenò aiin ...

Il calcio è contro gli omosessuali: anche ai Mondiali femminili vietata la fascia arcobaleno Lgbtq+ - ilNapolista IlNapolista

Contro il Marocco non si giocherà la solita amichevole. La partita in programma oggi allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara (ore 18.15, diretta su Rai 2) arriva dopo le due settimane di ritiro a Riscone ...Nella conferenza stampa di Brunico la ct Milena Bertolini – oltre a motivare l’esclusione dal Mondiale di Sara Gama – si è lasciata andare, fra le altre cose, a tre precisazioni che riteniamo ...