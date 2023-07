Modric accusato di falsa testimonianza in Croazia | rischia il carcere Rmc Sport

(Di sabato 1 luglio 2023) Luka, centrocampista del Real Madrid,ilperdurante un processo svoltosi nel 2017 nell’ambito di un caso di evasione fiscale. Già nel 2018 i due giocatori avevano dovuto affrontare le stesse accuse. Poi, dopo il secondo posto al Mondiale in Russia, le accuse furono ritirate. Lainè un reato che può portare anche alla detenzione in. Scrive Rmc: “Alla sbarra degli imputati, Zdravko Mamic , l’ex presidente della Dinamo Zagabria, e altri tre complici.aveva descritto le pratiche mafiose dell’ex presidente. «Sono andato al Tottenham per circa 21 milioni di euro. Ho ricevuto parte dei soldi da quel trasferimento. ...

Un anno di contratto ancora con il Real Madrid . Ma anche lo spettro di una condanna a cinque anni di carcere. È quello che rischia il fuoriclasse della Croazia , Lukainsieme al difensore suo connazionale Dejan Lovren , di falsa testimonianza. Un rato per cui, in Croazia, si può andare incontro a una condanna dai sei mesi ai 5 anni.

La procura di Osijek accusa Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della nazionale croata, di falsa testimonianza insieme al connazionale Dejan Lovren, ora al Lione Ai due viene contestata una ...Un anno di contratto ancora con il Real Madrid. Ma anche lo spettro di una condanna a cinque anni di carcere. È quello che rischia il fuoriclasse della Croazia, Luka Modric, accusato insieme al difens ...