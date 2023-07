Mister prezzi convoca Compagnie aeree su caro voli

(Di sabato 1 luglio 2023) Il Garante per la sorveglianza deiBenedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, hato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle ...

Gli incontri - sottolinea una nota - consentiranno di analizzare le dinamiche deidei biglietti e saranno propedeutici all'immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro -...Gli incontri, spiega una nota del Mimit, consentiranno di analizzare le dinamiche deidei biglietti e saranno propedeutici all'immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul ......Olmo e che la squadra lariana inizierà a lavorare dal 4 luglio a Mozzate agli ordini di... Di seguito idei biglietti: Tribuna d'Onore con Hospitality: On line e punti vendita 18 euro (...

Caro-voli, Mister prezzi convoca le compagnie aeree RaiNews

Roma, 1 lug. (askanews) - Il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo ...Il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principal ...