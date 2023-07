Milly Carlucci | rivoluzione a Ballando con le stelle | giuria e concorrenti | l’annuncio choc

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 1 luglio 2023) Arrivaper la nuova edizione dicon lenello show di, novità per. Programma tra i più longevi della Rai attualmente in onda,con leè entrato nei cuori dei telespettatori che attendono ogni edizione di vedere chi saranno i partecipanti allo show che mette al centro di tutto la passione per il ballo. Le novità percon le2023 (Foto Ansa) Grantennistoscana.it17 edizioni per uno show non sono poche, soprattutto se pensiamo alla difficoltà nel mantenere uno share all’altezza delle aspettative e in grado, quindi, di garantire ogni anno la riconferma da parte dell’azienda. ...