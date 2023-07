Milano | per 73% imprese M4 porterà benefici | prossimo obiettivo collegare Malpensa con Av

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023), 1 lug.(Adnkronos) - Linea M4 della metropolitana milanese, dall'aeroporto di Linate fino a piazza San Babila: una buona notizia per le attività del terziario. Lo rileva il sondaggio realizzato da Confcommercio(dati elaborati dall'Ufficio Studi) al quale hanno risposto complessivamente 768(l'80% nell'area milanese: maggiori risposte da dettaglio non alimentare, 21%; attività di agenzia e rappresentanza 19%; ristorazione e servizi alle12%). Il 73% delledicittà ritiene che il prolungamento della M4 - e poi la sua finalizzazione - avrà un impatto economico positivo. Percentuale che si alza fortemente, l'87%, per gli operatori che risiedono nelle vicinanze della linea della Metropolitana 4 dove comunque si sono vissuti, negli anni, i disagi ...