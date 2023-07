... ma non sarà il primoa giocare nel nostro Paese. Figlio d'arte, Timothy a come padre George, attuale Presidente della Liberia e grande ex attaccante, tra le altre, di- dove ha militato ...Commenta per primo Timothy, nuovo acquisto della Juventus , ha parlato per la prima volta da quando è ufficiale il suo ... IL PADRE - 'Il periodo di mio padre alfa parte della storia della ..."Il periodo di mio padre al- ha aggiunto - fa parte della storia della mia famiglia e ora ... Dopo un passato da attaccante di fascia,jr si è specializzato come esterno basso, "ma giocherò ...

Milan, Weah: “Mio padre Un grande tifoso della Juventus” Pianeta Milan

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto di Timothy, figlio dell'indimenticato George, oggi presidente della Liberia ...