Milan | Weah | “Mio padre? Un grande tifosi della Juventus”

Commenta per primo Timothy, nuovo acquisto della Juventus , ha parlato per la prima volta da quando è ufficiale il suo ... IL PADRE - 'Il periodo di mio padre alfa parte della storia della ..."Il periodo di mio padre al- ha aggiunto - fa parte della storia della mia famiglia e ora ... Dopo un passato da attaccante di fascia,jr si è specializzato come esterno basso, "ma giocherò ...Dopo 23 anni, dunque, un altrotorna in Serie A: il papà George, oggi Presidente della Liberia, ha giocato per 5 stagioni aldiventando il primo non europeo a conquistare il Pallone d'Oro. ...

Milan, Weah: “Mio padre Un grande tifoso della Juventus” Pianeta Milan

Primo giorno di luglio, inizio della stagione 2023/2024 e la Juventus ufficializza l'arrivo di Timothy Weah . L'attaccante di passaporto statunitense , ...