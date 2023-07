Milan | ufficializzati gli addii di Bakayoko e di Dest

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilè attento soprattutto dal punto di vista dei colpi in entrata, con il centrocampo che è il reparto in cui ci si sta concentrando con i nomi di Frattesi, Musah e Reijnders in lista dei desideri di Stefano Pioli. Il Diavolo ha dovuto salutare anche due nomi che non hanno scaldato la piazza in questa stagione: ossia Tiemouee Sergino. Attraverso i profili social ilha difatti ufficializzato glidie diche non hanno lasciato grandissimi segni nell’esperienza ao. Per il centrocampista la seconda vita in rossonero non ha funzionato come la prima, ed adesso il futuro prossimo sarà da svincolato, in attesa di qualche possibilità per ripartire. Discorso diverso perche, dopo il ...