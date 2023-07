Milan | nuovi contatti con Fresneda | tempistiche e priorità dell'affare

(Di sabato 1 luglio 2023) Luce verde, avanti anche sul terzino destro, ma non subito. Il, dopo lo smacco Thuram, sta rapidamente colmando tutte le lacune in rosa,...

... che fa il punto in casa rossonera: daicolpi agli addii di Maldini e IbraDopo l'inizio shock con gli addii di Maldini, Ibrahimovic e Tonali, il calciomercato delha iniziato a muovere i ...Sono ormai parecchi mesi che l'Inter ha imparato a fare a meno diSkriniar . D'altro tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Prima l'infortunio, poi il passaggio da free agent al ......trova in mezzo alla strada e penso dia qualche grattacapo anche a Moneyball per trovarne di, ... La stampa molto supportiva del duo Singer/Cardinale usa ormai toni di ineluttabilità per un...

AC Milan e New Era lanciano un'esclusiva headwear collection AC Milan

Tempo di calciomercato e il Milan non si fa attendere: nuovi contatti con un esterno offensivo dalla Spagna. E spunta lo zampino di Pioli ...Come riporta Il Mattino, il Napoli è pronto a muoversi nel mercato in entrata che, come ormai noto, non sarà più gestito da Cristiano Giuntoli. Il dirigente ha finalmente ...