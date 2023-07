Sicuramente andranno fatte delle valutazioni , che senza dubbio si apriranno quando ilinizierà il ritiro estivo . Anche considerando che il club rossonero sta seguendo i profili di...Magari il ragionamento delè 'la punta da 50 milioni non me la posso permettere, Giroud ha ...Pulisic - come vi stiamo raccontando su queste pagine - è infatti davvero vicino a vestire ...Altro nome forte nel mercato del Diavolo è quello diPulisic , altro statunitense quindi ... Origi ha deluso in questo ruolo e non è scontato che rimanga al. Potrebbe essere spedito ...

Milan, Christian Pulisic e la ‘curiosa’ intervista su Twitter Pianeta Milan

Il centrocampista statunitense di proprietà del Chelsea finisce suo malgrado al centro di un tam tam social a causa di un'intervista concessa direttamente dalla sua stanza: i dettagli ...Il Milan, dopo l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, ha in cantiere un'altra operazione in entrata. Fissate le visite mediche.