Migranti | Polonia e Ungheria dicono no

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Sembrava essere giunti a un accordo tra i vari ministri europei. Il “Patto” in merito alla gestione della questione deibasata sull’obbligo di solidarietà, nonostante le contraddizioni e i vari dibattiti creatisi intorno al tema, aveva incontrato l’approvazione della maggior parte dei leader europei e stava proseguendo il suo iter. Tuttavia, l’accordo ha sempre trovato una strenua resistenza nelle due figure di Morawiecki e Orbàn, i leader di, che continuano a opporre un blocco al Consiglio Europeo. Il loro “no” non giova alla risoluzione di una problematica che non è solo europea, ma anche e soprattutto dei migliaia diche ogni anno sbarcano nelle coste del Mediterraneo.: il no nella prima giornata del Vertice Europeo Nella ...