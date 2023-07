Migranti ed Europa | Meloni è una principessa fortunata Scrive Cangini

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) Diceva Niccolò Machiavelli che il 50 per cento dei successi del Principe dipende dalla sua capacità politica, ma il restante 50 per cento dipende dagli umori della dea Fortuna. Con tutta evidenza, Giorgiaè una. Le opposizioni sono deboli e divise, la recessione annunciata la scorsa estate non si è manifestata, l’economia italiana cresce più della media Ue, l’inflazione è in calo, la disoccupazione registra il livello più basso degli ultimi 14 anni. Ma la fortuna più grande di Giorgia, ci si perdoni il cinismo, è stata la guerra in Ucraina e il conseguente rafforzamento dell’autorevolezza americana sulla Vecchia. La scelta graniticamente atlantista della premier garantisce infatti all’Italia margini di comprensione e flessibilità politica che gli alleati e le ...