Migliaia in corteo a Napoli per il Pride

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’erano il sindaco di, Gaetano Manfredi, e la cantante Anna Tatangelo, madrina della manifestazione, alla partenza deloggi acon la partecipazione didi persone. Il ritrovo in piazza Dante, poi ilsi è messo in moto con tante bandiere e cartelli. Un’onda colorata e sonora che sta attraversando la città fino alla Rotonda Diaz con interventi sul palco dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. La giornata sarà conclusa con un concerto: sul palco, oltre alla Tatangelo, Paola Turci, Andrea Sannino, Luigi Strangis, Matteo Romano, Anastasio e tanti altri. A supporto dell’iniziativa che porta in piazza il popolo Lgbtq+ die della Campania il patrocinio delle istituzioni: Comune di ...

Il corteo si è diretto verso il cimitero del Mont - Valérien, fra grida di 'Allah Akbar' e 'Giustizia per Nahel'. Il carro era scortato da ragazzi in motorino e da diverse di persone che ... Funerali di Nahel, di persone al corteo. Oggi a Nanterre si tengono i funerali di Nahel e in un comunicato gli avvocati della famiglia hanno invitato i giornalisti a non partecipare alla ...

LECCE - Secondo le prime stime sarebbero tremila le persone che hanno preso parte al Salento Pride leccese per sensibilizzare l'opinione pubblica e ...