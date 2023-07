Michelle uccisa per poche decine di euro In corso l' interrogatorio di garanzia del presunto killer FOTO E VIDEO

Leggi su agi

A uccidereMaria Causo sono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto. Sono questi i risultati preliminari dell'autopsia eseguita sul corpo della 17ennemercoledì sda un coetaneo in un appartamento di Primavalle, alla periferia nord-ovest di Roma. Una conferma dunque alla dinamica dell'omicidio cristallizzata dalla Polizia Scientifica e dalle indagini della Squadra Mobile. L'esame autoptico è durato diverse ore: iniziato questa mattina si è concluso poco fa. Eseguiti sul corpo della ragazza anche i prelievi per l'esame tossicologico: per i risultati ci vorrà però del tempo. Sulle mani diMaria Causo, secondo una prima analisi, non sarebbero state individuate ferite evidenti, anche da arma da taglio. Segno che la ...