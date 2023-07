Michelle | uccisa per poche decine di euro Al via l' interrogatorio di garanzia del presunto killer 

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - A uccidereMaria Causo sono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto. Sono questi i risultati preliminari dell'autopsia eseguita sul corpo della 17ennemercoledì scorso da un coetaneo in un appartamento di Primavalle, alla periferia nord-ovest di Roma. Una conferma dunque alla dinamica dell'omicidio cristallizzata dalla Polizia Scientifica e dalle indagini della Squadra Mobile. L'esame autoptico è durato diverse ore: iniziato questa mattina si è concluso poco fa. Eseguiti sul corpo della ragazza anche i prelievi per l'esame tossicologico: per i risultati ci vorrà però del tempo. Sulle mani diMaria Causo, secondo una prima analisi, non sarebbero state individuate ferite evidenti, anche da arma da taglio. Segno che la ragazza è stata forse ...

approfondimentoMaria Causo, chi era la 17ennea coltellate a Roma FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Stragi familiari in Italia, 131 episodi in 10 anni. 287 ...Causo non è morta a causa di un debito di pochi euro,' afferma Daniela Bertoneri, la madre dia Primavalle da un 17enne con tante coltellate. 'Mia figlia lavoricchiava, quei giorni stava facendo la babysitter in piscina, e aveva soldi. I carabinieri hanno trovato 90 euro nella ...Causo potrebbe essere stataper un debito di 20 euro di hashish che il ragazzo fermato per il suo omicidio avrebbe contratto con lei. La discussione è degenerata, lei l'avrebbe ...

Ragazza uccisa a Roma: Michelle colpita al collo e all'addome, si è difesa - Cronaca Agenzia ANSA

AGI - A uccidere Michelle Maria Causo sono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto. Sono questi i risultati preliminari dell'autopsia ...Il ragazzo accusato di aver ucciso Michelle Causo a Primavalle è sottoposto a interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Il 17enne si trova al centro di prima accoglienza in via ...