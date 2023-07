Michelle e le altre | la sottocultura dell’uomo arcaico

Leggi su lastampa

(Di sabato 1 luglio 2023) Picchiate, sfregiate, prese a coltellate. La fame di cronaca nera che sale ogni estate, ma ormai non conosce stagioni, mescola domande sgomente e sincere – come può accadere? – a forme inquietanti di fascinazione per il male che hanno radici profo ... sul sito.