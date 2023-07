Michelle Causo | sequestrata droga in casa del 17enne fermato

(Di sabato 1 luglio 2023)Mariaè stata uccisa con sei coltellate. A stabilirlo è stato il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo della ragazza di 17 anni ammazzata a Primavalle da un coetaneo,con l'accusa di omicidio volontario. In base ai risultati autoptici, la minorenne è stata colpita più volte al collo, all'addome e alla schiena. Nel corso degli esami svolti al Policlinico Gemelli, sono stati eseguiti anche prelievi per svolgere l'esame tossicologico utile ad accertare se la vittima abbia o meno assunto sostanze stupefacenti. Anche il, rinchiuso nel Centro Virginia Agnelli, è stato sottoposto agli esami tossicologici, proprio per verificare se mercoledì scorso abbia assunto droghe. Gli agenti della Polizia Scientifica e i colleghi della Mobile, contemporaneamente, stanno continuando a indagare ...

Omicidio Primavalle, l'autopsia:colta di sorpresa A uccidereMariasono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto . Sono questi i risultati preliminari dell' autopsia eseguita sul ...'Non dovete piangere, dovete sorridere. Guardate che bel sorriso che aveva'. Sono le parole del ragazzo diMaria, la diciassettenne uccisa a Roma, nel quartiere Primavalle. Nella serata del 30 giugno i cittadini della zona si sono voluti stringere attorno ai cari della sfortunata ragazza. ...In quella casa - ha detto il fidanzato di- secondo me lui ha tentato un approccio, lei ha detto no, lo ha scansato. Lui ha 'rosicato' e ha fatto quello che ha fatto. Il carrello" dove ...

Omicidio Primavalle, la madre di Michelle Causo: l'ultima sera era preoccupata e piangeva | Il killer 17enne avrebbe fatto due telefonate alla sua vittima TGCOM

La madre di Michelle Causo ha parlato della tragica scomparsa della figlia: "Lui l'ha chiamata due volte il giorno in cui è morta" ..."Ho notato il carrello con qualcosa dentro e volevo spostarlo. Stavo per aprire il sacco e in quel momento la polizia è intervenuta per fermarmi e mi ha fatto allontanare. Poi la… Leggi ...