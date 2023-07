Michelle Causo | in corso l' interrogatorio del presunto assassino | si cerca il movente dell' omicidio

Omicidio di, oggi l' interrogatorio del presuto killer . È iniziato da poco, nel centro di prima accoglienza Virginia Agnelli, l'interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini ...Oggi era previsto l'interrogatorio del diciassettenne sospettato di aver uccisoMaria, la giovane ragazza assassinata mercoledì a Primavalle, a Roma. Durante la perquisizione, sono state trovate droga ...E' davanti al giudice minorile per la convalida del fermo il 17enne indagato per l'omicidio della sua coetanea. Resta da capire se l'arrestato si avvarra' della facolta' di non rispondere o se decidera' di rispondere alle domande del giudice. Nella casa dove abita il giovane e dove mercoledi' ...

Omicidio Michelle Causo a Primavalle, in corso l'interrogatorio del 17enne Adnkronos

Iniziato l’interrogatorio davanti al Gip, al centro di prima accoglienza nella capitale, del 17enne accusato di aver ucciso a Roma, nel quartiere di Primavalle, la sua coetanea Michelle Maria Causo. I ...La giovane Michelle Causo, di anni 17, non sarebbe morta per un debito di pochi euro. Lo dice la sua adorata mamma, Daniela Bertoneri: "Mia figlia lavoricchiava, di giorno assisteva i bimbi in piscina ...