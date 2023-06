Michelle Causo | il trapper | «Così l' ho uccisa Le dovevo dei soldi | lei mi ha insultato e io ho preso il coltello»

(Di sabato 1 luglio 2023) Una ricostruzione confusa, ma che per i magistrati è una confessione: «era infuriata perché non avevo iche le. Ha iniziato a offendermi in modo aggressivo,...

È stata trovata droga all'interno dell'appartamento del 17enne fermato per l'omicidio diMaria, la minorenne uccisa in un'abitazione di Primavalle, alla periferia di Roma, il 28 giugno. Gli investigatori, a quanto si apprende, starebbero esaminando anche alcuni telefonini ...2023 - 06 - 30 18:23:21 Forsecolta di sorpresa Sulle mani di, secondo una prima analisi, non sarebbero state individuate ferite evidenti, anche da arma da taglio. Segno che ...IL GESTO DI AMICI E PARENTI 30 giugno 2023 21:38 Fotogallery - Omicidio Primavalle, fiaccolata e fiori per- - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Centinaia di ...

Omicidio Primavalle: Michelle Causo tentò di difendersi, nessun segno di abuso | Il movente forse un debito di 30 euro TGCOM

Una ricostruzione confusa, ma che per i magistrati è una confessione: «Michelle era infuriata perché non avevo i soldi che le dovevo. Ha iniziato a offendermi in modo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...