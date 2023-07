Micheli e Mantovani sono senza contratto | dovrebbero firmarlo a Dimaro Gazzetta

(Di sabato 1 luglio 2023) Scrive lache nel Napoli l’unico veramente operativo è De Laurentiis. “Attorno a De Laurentiis l’unico veramente operativo è l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, per il resto i più stretti collaboratori dell’area tecnicail genero Antonio Sinicropi (compagno della figlia Valentina, entrata anche lei nell’area marketing del club) e gli scouting Maurizioe Leonardo, invidiati da molti club per le loro profonde e smisurate conoscenze. E uno degli effetti collaterali di questo ulteriore accentramento è che da oggi: gli è stato garantito che in ritiro a, in Trentino, fra un paio di settimane, gli sarà sottoposto il nuovo accordo da ...

Gazzetta - ADL al comando: per ora niente ds e Micheli-Mantovani in attesa del contratto

