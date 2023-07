"Hola España! Inal lupo a Madrid, che oggi assume la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nel ... Lo scrive su Twitter la presidente dell'Eurocamera, Roberta, in occasione dell'...... "La visita doveva iniziare ascoltando le problematiche del territorio perdell'autorità ...della Lega che ha annunciato la richiesta di spiegazioni al Presidente del Parlamento Europeo..."Tutto per regolare strumenti come ChatGpt che sono sulladi tutti. Quello raggiunto ora ... A un anno esatto dalle elezioni europee, "siamo molto preoccupati", diceai giornalisti. L'AI ...

Metsola, 'in bocca al lupo a Madrid per la presidenza Ue' - Europa Agenzia ANSA

"Hola España! In bocca al lupo a Madrid, che oggi assume la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nel Parlamento europeo avrà un partner costruttivo per lavorare insieme a beneficio dei cittad ...Eva Kaili non avrebbe dovuto fare causa all’istituzione di cui era vicepresidente, il Parlamento Europeo, se questo non avesse deciso di lasciar correre, e forse istigato, la presunta giustizia che su ...