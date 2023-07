Meteo | le previsioni in Campania per venerdì 30 giugno 2023

La perturbazione che ha portato il maltempo si allontana verso levante lasciando spazio via via ad un netto miglioramento delle condizioniin Liguria Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 1 luglio 2023 Sino al primo mattino residui rovesci sullo Spezzino e sui versanti padani in rapido esaurimento, poche nubi sul resto della ...Ecco lea cura di Limet per la giornata di oggi, sabato 1 luglio. La perturbazione si allontana verso levante assicurando un miglioramento della situazione meteorologica sulla nostra regione. ...Luglio inizia all'insegna del maltempo. Perfino codice arancione in Toscana, come evidenzia l'immagine di home page tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Il dipartimento della ...

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Giovedì 6 Luglio può tornare l'ANTICICLONE AFRICANO, scopriamo perché iLMeteo.it

Clima estivo con sole e temperature calde. L’alta pressione insiste in Sicilia anche per la giornata di sabato 1 luglio determinando bel tempo ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ...Maltempo sul weekend, non solo nel Nord Italia. Una perturbazione giunta dalla Francia, che nella giornata di venerdì ha interessato gran parte delle regioni ...