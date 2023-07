Messa domenica 2 luglio in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di sabato 1 luglio 2023) Il programma della Santache sarà trassu. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

2, in mattinata dopo la, ci sarà il torneo di pallavolo; nel pomeriggio è in programma il tradizionale Bal de Sabre, a partire dalle 18.30. a seguire cena con paella e poi musica ...... ballo, cabaret, musica) Sabato 15 luglio ore 21.15 - via Novara, 'Salita al Palo della Cuccagna' (esibizione)16 luglio Ore 10.00 - Basilica di Santa Maria Assunta Santapresente la ...AGI - Sarà sepoltoNahel M, il 17enne ucciso martedì dagli spari di un poliziotto a Nanterre, nella cintura ... Da giorni la Francia èa ferro e fuoco: in un clima esplosivo, le violenze ...

Messa domenica 2 luglio in tv su TV2000: canale, orario e diretta ... SPORTFACE.IT

Situato tra Tropea e Capo Vaticano, Santa Domenica di Ricadi è un borgo turistico della Costa ... ogni giorno prima della messa delle 19:00, che verrà celebrata ogni sera da un sacerdote diverso della ...A San Lorenzo Maggiore ancora una volta si è rinnovato l’amore e la devozione per la Madonna della Strada, infatti come da tradizione l’ultima domenica di ...