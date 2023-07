Mes | maggioranza presenta richiesta di sospensiva di quattro mesi

(Di sabato 1 luglio 2023) Il governo rinvia ogni valutazione sul Mes di 4. Lo ha annunciato in Aula, a Montecitorio, il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, durante la discussione generale sul provvedimento alla Camera, spiegando che lahato una "questioneper non procedere all'esame della proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per". "Si ritiene opportuno procedere con maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes vista la delicatezza degli argomenti trattati", ha aggiunto.La scelta di optare per iè considerata un compromesso tra chi puntava ad allungare i tempi ancor di più e chi, invece, ritiene che in autunno occorrerà sciogliere il nodo. "E il nodo - osserva ...

Finisce nell'unico modo possibile: il voto sulla ratifica delslitterà , ma non troppo. Con la sospensiva che sarà approvata la prossima settimana dalla, infatti, la proroga della conta sul trattato sarà al massimo di quattro mesi. L'Aula della ...Varsavia sostiene che quell'atto non poteva essere approvato aqualificata perché le ... il premier riferisce che quello della ratifica del'è un tema che non mi viene posto e quindi ...Ma credo che fosse più sul metodo della scelta, sul Patto di migrazione e asilo a... I suoi colleghi le hanno chiesto di ratificare il"No, non me l'hanno chiesto". Per quanto riguarda ...

Mes, la maggioranza presenta una sospensiva di quattro mesi TGCOM

Votare la sospensiva della ratifica del Mes per 4 mesi e rinviare quindi almeno a novembre l'approvazione che sbloccherà il Meccanismo europeo di stabilità e lo metterà a disposizione degli altri Stat ...Il presidente dei 5 Stelle: «La premier non ne azzecca una, è sopraffatta dal panico. La convergenza tra forze politiche si sperimenta su temi concreti, non ...