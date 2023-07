Mercato Liverpool | rivoluzione a centrocampo

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilreduce dalla peggior stagione degli ultimi anni, chiusa senza raggiungere la qualificazione in Champions League, si appresta a rinnovare la sua rosa, in particolare i maggiori sforzi sono profusi sul. Nel corso dell’ultima annata, le problematiche sono state molteplici e l’unico trofeo conquistato è stato il Community Shield dell’Agosto 2022. La vittoria nella Supercoppa, contro i rivali del City, aveva lasciato presagire una buona annata per i Reds. Quello, però, è stato uno dei pochi lampi di una stagione altalenante, con una difesa molto ballerina e un attacco meno prolifico del passato. A pesare in questo ultimo aspetto sicuramente è stata la partenza direzione Bayern di Manè, oltre al progressivo accantonamento di Firmino. Darwin Nunez, pagato più di 75 milioni dal Benfica, anziché far progredire il ...