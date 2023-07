Mercato Inter | Brozovic va all’Al Nassr

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo una lunga telenovela ci siamo:sarà un giocatore dell’Al. La notizia è giunta in questa serata con l’accordo ormai raggiunto tra le due società. Secondo Sky Sport possiamo considerare finita la storia tra l’e il giocatore croato. Bisogna aspettare solo l’annuncio di entrambe le società, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.lascia l’, accordo raggiunto in serata con l’AlOggi l’e il club arabo si sono incontrati per concludere l’affare. Nei giorni scorsi c’era stata una brusca frenata dovuta a un’offerta al ribasso dell’Al, sceso a 13 milioni. Sempre secondo l’emittente televisiva i nerazzurri guadagneranno dall’affare ben 18 milioni, ora starà adiscutere i ...

Marcus Thuram è il primo colpo didell'nella stagione 2023/24. Dopo le visite mediche a Milano dei giorni scorsi, per l'acquisto dell'attaccante francese classe 1997 si aspettava solo l'ufficialità, arrivata con una nota ...Juventus,, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, ilentra nel vivo: tutte le trattative di sabato 1 luglio Dopo l'arrivo di Cristiano Giuntoli, ildella Juve entrerà finalmente ...Milan eproveranno a convincere Cairo e il giocatore. Un altro derby diè iniziato, ma la sensazione è che difficilmente le due squadre vorranno dare vita a un'asta senza esclusione di ...

Palmeri: “Mercato, Inter era partita bene. Onana United sarebbe arrivato a questa offerta” fcinter1908

Wilfried Singo, esterno destro del Torino, è diventato un nome di grande attualità per il mercato delle due milanesi, Milan e Inter. Secondo quanto ...Questa finestra di calciomercato estiva sarà di grande importanza per il Torino che, dopo il buon posizionamento ottenuto in questa ultima edizione della ...