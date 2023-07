Meloni? una bombetta!

(Di sabato 1 luglio 2023) Se è vera anche solo la metà di quello che laha detto mercoledì alla Camera, l’Italia va fortissimo: una bomba!Emidio Meivia email Gentile lettore, capisco l’ironia, ma definire una bomba qualcosa che riguarda laè un po’ esagerato. Diciamo una bombetta, come quelle che quando ero bambino sparavamo a Capodanno, fatte con carta da pacchi chiusa dallo spago e dentro polvere pirica. Facevano bum e finiva lì. Il punto è che quando Bombetta parla bisogna credere al contrario esatto di ciò che dice, avendo lei fatto finora l’opposto di quanto predicato per anni. Le affermazioni alla Camera, pronunciate sempre con quel fastidioso accento incolto così diverso dal romanesco verace, sono una summa di balle spaziali, dal Mes all’economia, dalla Via della Seta al tema del lavoro. Ma qui vorrei soffermarmi sulla guerra in Ucraina, per cui ha detto: ...

...un mese fa a San Babila il doppio graffito che ritrae la presidente del Consiglio Giorgiae ... "Acena, prima che andasse in scena lo spettacolo - racconta il critico d'arte - Gianfranco ...Duplice spinta Il tentativo diè arrivato sulla base diduplice spinta. Quella della stessa premier, che voleva convincere in zona Cesarini Morawiecki e Orban. E quella di Michel e degli ...InCamera semideserta in un venerdì a cavallo di un 'pontè - appenaventina i presenti - un ... dopo le parole della premiernell'emiciclo che mercoledì aveva sottolineato come occorra "...

Pnrr, una rata e qualche equivoco. La vera priorità del governo Meloni: sostenere il debito Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) - Il Governo 'ci sta isolando in Europa' e nel Paese sta 'abbandonando i lavoratori poveri' nella morsa dell'inflazione.9 miliardi previsti per gli interventi urgenti basteranno «per mettere una pezza, non per ricostruire». Anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore torna in pressing sul governo Meloni. Al commissario ...