Melito | giovane motociclista di 25 anni muore in un incidente stradale

(Di sabato 1 luglio 2023) Tragedia a, dove, la scorsa notte, un 25enne avrebbe perso il controllo della sua moto andando a finire contro un palo segnaletico, perdendo la vita. Undi 25, di Somma Vesuviana, è morto questa notte, verso le 2,20 in un, nel Napoletano. Per cause ancora in corso

Unmotociclista di 25 anni, di Somma Vesuviana, è morto questa notte, verso le 2,20 in un incidente stradale a, nel Napoletano. Per cause ancora in corso di accertamento, il, a bordo di una Yamaha MT095P, mentre guidava, avrebbe perso il controllo della moto andando a finire contro un palo ...Il 25enne era di Somma ...Qui 'Facile sognare' ha collaborato con la Scugnizzeria, realtà di riferimento per il territorio trae Scampia nata come libreria per volontà deleditore Rosario Esposito La Rossa. ...

Incidenti stradali: muore giovane motociclista a Melito La Repubblica

Un giovane motociclista di 25 anni, di Somma Vesuviana, è morto questa notte, verso le 2,20 in un incidente stradale a Melito, nel Napoletano. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, a ...Un giovane motociclista di 25 anni, di Somma Vesuviana, è morto questa notte, verso le 2,20 in un incidente stradale a Melito, nel Napoletano. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, a ...