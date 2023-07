Meghan Markle pensa al futuro senza Harry | la prossima mossa

Leggi su dilei

(Di sabato 1 luglio 2023) Non si sono placate ancora oggi le voci sul presunto divorzio trae il Principe. Le indiscrezioni, infatti, hanno rimandato l’immagine di una coppia in crisi,alla rottura, a dirsi addio per sempre. Almeno è questo quanto hanno riportato i tabloid, maaver trovato conferma. Tuttavia, alcuni gesti fannore ad altro, come ladella Duchessa del Sussex, che non ha incluso il marito nei suoi piani., la: ilil PrincipeSulla base di quanto ha riportato il Sun,non avrebbe intenzione di ...