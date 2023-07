(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo quindici anniD'nonpiù5. Archiviati mesi di indiscrezioni e sussurri di ogni genere - per la verità già un anno fa Dagospia anticipò la sua uscita da-, il Biscione ha spiazzato tutti con un comunicato stampa per certi versi clamorosi: a tre giorni dalla presentazione dei Palinsesti della stagione 2023/2024, prevista il 4 luglio,fa sapere che «Canale 5 ed’hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista nonpiù5». Una nota secca e stringata, con la quale«ringraziaper la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della ...

... lei avrebbedi lasciare la conduzione di ' Tu si que vales ' e de ' Le Iene '. Avrà più tempo per fare la mamma e la moglie. Anche se sembra difficile ipotizzare chenon la voglia ...Sembrerebbe proprio, infatti, che Canale5 hadi trasmettere la soap dal lunedì alla domenica per circa tre ore, dalle 15.50 alle 18:40., infatti, per dare un traino migliore a Caduta ...... che con il suo CartaBianca sarebbe corteggiata niente meno che da. Per tutti loro si è ... infatti, in video ogni sera dal lunedì al venerdì a mezzanotte, hadi andare in pensione . '...

Mediaset ha deciso: Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5 Panorama

Barbara d'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5 dal prossimo autunno. Ad annunciarlo è un comunicato stampa. «Canale 5 e Barbara d' Urso hanno ...Telenovela finita: Cristiano Giuntoli dopo una trattativa durata diverse settimana con Aurelio De Laurentiis ha risolto il suo contratto col Napoli. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Tel ...