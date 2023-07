Maxxi | Sgarbi | Polemica fasulla | strumentale e a scoppio ritardato

"Il laido show dialè semplicemente irricevibile. Ed è ancora più grave perché messo in scena in un luogo di Cultura tra i più importanti del paese. Vicinanza dunque a tutti i ...'Il laido show dialè semplicemente irricevibile. Ed è ancora più grave perché messo in scena in un luogo di Cultura tra i più importanti del paese. Vicinanza dunque a tutti i ...Una "censura intollerabile". Di questo, secondo il sottosegretario alla Cultura Vittorio, è figlia la polemica riguardo il suo intervento nella serata inaugurale dell'Estate al, il museo delle arti del 21esimo secolo di Roma. Il critico d'arte - che intervistato dall'amico ...

Polemiche per l'intervento di Sgarbi al Maxxi, tra parolacce e sessismo. I dipendenti scrivono al presidente: «Prenda le ...

La serata inaugurale dell'Estate al MAXXI ha sorpassato il limite il 21 giugno, trasformandosi in un evento caratterizzato da volgarità e sessismo. Il video è uscito giorni dopo ...Il Maxxi avrebbe poi tagliato alcuni passaggi dalla diretta pubblicata sul canale YouTube (ma rimasti tra i reel di Sgarbi su Instagram). A quanto poi si apprende, Giuli avrebbe incontrati i ...