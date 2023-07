'Il tema è sempre lo stesso, o il Pd torna ad avere più forza o non saranno certo le alleanze a salvarci', commenta, conversando con alcuni parlamentari amici, secondo quanto riporta ...Ciò è tanto più vero per, che non è mai stato di simpatie contiane. "Eppure " spiega all'Huffington Post " a Campobasso non c'erano alternative. Che facevi Andavi da solo Poi certo, ...... 'Quella del Molise " ha provato a smontareuno dei big del Nazzareno " è una vicenda con caratteristiche proprie'. Subito rintuzzato però da Lorenzo Guerini secondo cui 'senza un Pd ...

Matteo Orfini. "Elly Schlein può portarci al 30%" (di A. Raimo) L'HuffPost

L'ex presidente del Pd manda però un messaggio alla segretaria. "Si fidi del partito, non è un intrigo di cacicchi". E un altro a Conte: "Con ...L’ “estate militante” lo avrà tra i protagonisti. E a l’Unità, Matteo Orfini, deputato del Pd, già presidente Dem, spiega il perché. Per convinzione, non per disciplina di partito. E poi l’elogio a l’ ...