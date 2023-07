Matrimonio di Correa | che festa | Lautaro scatenato

Joaquine Chiara Casiraghi sono marito e moglie . L'estate dei matrimoni, dunque, ha coinvolto anche l'attaccante dell'Inter che ha sposato la figlia dell'ex giocatore di Juventus e Lazio. Tantissimi ...Joaquine Chiara Casiraghi sono marito e moglie: grande festa per l'attaccante dell'Inter, come riportato dal profilo Instagram di Oriana Sabatini, compagna di ...1 Oggi è il giorno deltra Joaquine Chiara Casiraghi. L'attaccante argentino dell'Inter si è sposato con figlia dell'ex attaccante italiano di Juventus, Lazio e Chelsea, Pierluigi. NELLA GALLERY LE FOTO ...

Dybala nel Chianti per il matrimonio di Correa: tifosi in delirio Corriere dello Sport

Panzano in Chianti (Firenze), 1 luglio 2023 – Fiori d’arancio in casa Inter. In una meravigliosa cornice toscana a Panzano in Chianti l’attaccante argentino dell’Inter Joacquin “Tucu” Correa si è unit ...Il "Tucu" ha spostato Chiara Casiraghi, figlia dell'ex giocatore di Juventus e Lazio. Tra i tanti invitati anche l'attaccante e compagno di squadra, Lautaro Martinez, oltre alla moglie di quest'ultimo ...