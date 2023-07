Maserati GT2 | la nuova supercar del Tridente

In occasione della 24 Ore di Spa la Casa del Tridente ha presentato la vettura sviluppata per riportare il marchio alle competizioni GT. Ladebutterà in pista nelle fasi finali del FanatecEuropean Series 2023, per partecipare quindi all'intera stagione 2024. ads/gtrBasata sulla MC20 stradale, lanasce da uno sforzo congiunto diCorse e del Centro Stile: il blu con il tricolore della carrozzeria è un omaggio alla MC12 portata in gara con successo ...Pensata e progettata per prendere parte a campionati o singoli eventi riservati alla classe, ladebutterà in pista nelle fasi finali del Fanatec GT European Series 2023, per ...

Maserati presenta la sua nuova affilatissima arma per gareggiare in pista nelle competizioni GT, l'innovativa GT2 che raccoglie il testimone della leggendaria MC12 ...La GT2 raccoglie l'eredità della gloriosa Maserati MC12, protagonista dei campionati FIA GT tra il 2004 e il 2010 ...