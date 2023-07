Marvel | il leggendario Stormbreaker di Thor da Avengers | Endgame è in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di sabato 1 luglio 2023) Sulodi, targato Hasbro e, è in offerta; cos'aspettate a recuperare un gadget come questo? Lobrandito daal cinema, è in supersu, pronto ad arrivare sugli scaffali deifan più accaniti. Stiamo parlando di un un gadget estremamente dettagliato e realistico che, oltre a ripetere l'estetica di un'arma leggendaria ne imita anche i suoni più caratteristici e alcune sue peculiarità. Sul sito è attualmente disponibile a 156.49€, con unodel 29% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito. Acquistando lodistringerete fra le mani un cimelio...