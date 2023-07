Marracash torna a parlare della relazione con Elodie | “Mai più una storia così”

Leggi su tpi

(Di sabato 1 luglio 2023)con: “Mai più” A due anni dalla fineconlorod’amore, tra le più chiacchieratecronaca rosa. Ed è proprio questo il motivo che spinge il rapper a dichiarare di non avere più nessuna intenzione di instaurare una“mediatica”. Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast Basement BSMT,, parlandocon, ha dichiarato: “È una cosa che non rifarò mai più. Poi non ti sganci mai ...