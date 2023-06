Marotta | «Onana? Attendiamo Su Frattesi non solo l’Inter»

(Di sabato 1 luglio 2023) L’AD Sport delha rilasciato ulteriori dichiarazioni, stavolta più brevi, in chiusura dell’evento di apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue risposte sua Venerato per Calcio Totale su Rai 2. LE OPERAZIONI – Giusepperiepiloga brevemente le trattative in corso per: «Davideè un giocatore di chiaro interesse, nondelma anche di altri club. Con il direttore sportivo Piero Ausilio e Dario Baccin valuteremo il da farsi. Andrévia? Ha fatto un ottimo campionato, è oggetto anche lui di attenzione dei grandi club a confermare il suo grande valore.l’evolversi della situazione». Inter-News - Ultime notizie e ...

Commenta per primo Nell'ottica della sostituzione di André, l'Inter si sta muovendo sul mercato per trovare un portiere affidabile che possa ... L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, ...Calciomercato Inter,- United: la conferma di MarottaONANA - 'Il Manchester United ha ... #Inter - #: '#Frattesi è osservato e piace a tante squadre. Ci sono Carnevali e Riso, ma in questa ...#Inter - L'arrivo di Beppe #al Grand Hotel di Rimini per l'evento di apertura del #... per l'addio disi può chiudere oggi: Manchester United pronto a pagare 50 milioni.11.16 - CM. IT - ...

Marotta chiarisce il futuro di Onana: "Il Manchester United ha ... numero-diez.com

Da Lukaku a Frattesi e Brozovic: gli aggiornamenti sul mercato dell’Inter forniti da Giuseppe Marotta Giuseppe Marotta parla a 360° del calciomercato dell’Inter: dall’affare Brozovic a quello Frattesi ..."C'è stata una alterazione di equilibri". Spiega così Beppe Marotta lo stallo nell'affare tra Brozovic e l'Al Nassr. Una situazione che sembrava definita e che ha subito una brusca frenata a causa del ...