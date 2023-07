(Di sabato 1 luglio 2023)(L’Aquila, 5 luglio 1927 – New York, 15 aprile 2023)Un aspetto interessante dell’opera diè l’uso di due lingue, l’italiano e la lingua inglese, non nativa, acquisita nell’età adulta. Fu non soloma anche filologo, ovvero studioso della lingua inglese, per cui elaborò un suo metodo originale, usato negli USA per quaranta anni. Laureato in lingue straniere alla Ca’ Foscari di Venezia, aveva di sicuro già acquisito una buona padronanza dell’inglese. Una volta trasferitosi definitivamente a New York nel 1963 sentì il bisogno di arrivare ad usare un tipo di lingua inglese il più possibile vicina a quella nativa. Infatti osservò che i nativi producono una qualità di lingua diversa da quella che parlano gli stranieri non nativi, anche quando la padroneggiano bene. Da ...

MARIO FRATTI, UN DRAMMATURGO BILINGUE ... politicamentecorretto.com

(wn24)-L'Aquila – E' imminente l'uscita del volume "Il mondo di Mario Fratti" di Goffredo Palmerini (One Group Edizioni), un tributo verso il grande drammaturgo italiano vissuto a New York e recenteme ...