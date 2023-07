(Di sabato 1 luglio 2023)dice la sua sul forteesse del Manchester United pere sulla valutazione che l’fa del proprio portiere. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24. SFACCETTATURE – Massimoavanza alcune perplessità riguardanti una trattativa di mercato dell’: «Io sonodel fatto che Eril ten Hag voglia così fortemente André. Ce l’ha avuto all’Ajax e non è che impazzisse per lui. Lì hanno visto sfaccettature diverse di. È un ragazzo simpaticissimo e un portiere da potenzialità incredibili. Quando è stato all’Ajax però ogni tanto ha commesso degli errori clamorosi che hanno fatto sobbalzare tifosi, compagni, dirigenza e allenatore. Anche ...

Il centrocampista del Sassuolo è nella lista desideri di diverse big di Serie A, tra cui l', per ora in pole, e Juventus. Ma secondo Massimoil giocatore con le sue dichiarazioni si ...- City: la tirata d'orecchie di Caressa a Lautaro . Nel mirino dei fan nerazzurri, ... Qualcuno polemizza: "E poi dobbiamo vederespedito a commentare la finale di Conference ". Mentre ...Come con l'" e anche: "ormai è diventato una macchietta . Inascoltabile", oppure: "ha paura che gli righino la macchina per questa improvvisa svolta nazional - patriottarda ". ...

Marianella: «Inter, 50 milioni per Onana troppi! Sorpreso da due cosa» Inter-News.it

Il giornalista Massimo Marianella è intervenuto a "Chi si Compra" su Radio Firenzeviola per affrontare i principali temi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: ...Il telecronista Massimo Marianella ha commentato le ultime notizie riguardanti la possibile cessione del croato. Massimo Marianella a Sky Sport crede che Marcelo Brozovic sia comunque destinato ad and ...