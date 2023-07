Marcus Thuram firma con l’Inter

(Di sabato 1 luglio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 07/01/2023 alle 11:49 CEST L’attaccanteper i nerazzurri per le prossime cinque stagioni Il francese arriva dal ‘Gladbach, con il quale ha risolto il contratto Barcellona, ????PSG, Atlético de Madrid… Anon sono mancate le fidanzate, che ha finito per optare per la ‘Bienamada’. Il calciatore franceseconper le prossime cinque stagioni.arriva a titolo gratuito dal Borussia Mönchengladbach, maglia che ha difeso nelle ultime quattro stagioni. All’età di 25 anni, il calciatore nato a Parma -suo padre Lilian era un giocatore del club italiano- finisce a una squadra ‘nerazzurra’ bisognosa di polvere da sparo. Lukaku ha terminato il prestito, mentre Lautaro ...

'Sono davvero molto contento di essere qua, oggi è un grande giorno'. Così il nuovo attaccante dell'Inter nella sua prima intervista alla tv ufficiale del club nerazzurro. 'Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni - aggiunge il figlio di Lilian, ex difensore di ..., nuovo attaccante dell'Inter, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale con la maglia nerazzurra. L'americano ha firmato con la Juve fino al 2028 all' INTER (da svincolato) I nerazzurri hanno ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante francese classe 1997 , strappato alla ...

"Sono davvero molto contento di essere qua, oggi è un grande giorno. Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni. Venire in Serie A per me è come tornare a casa". Sono le prime ...Marcelo Brozovic nelle prossime ore potrebbe lasciare l'Inter per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Nassr: le reazioni dei tifosi vip ...