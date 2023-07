Marcus Thuram all' Inter | è ufficiale

(Di sabato 1 luglio 2023) "Corre veloce: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo - si legge su.it - Per dimostrare a tutti di valere molto di più del cognome che ...

Ore calde per l' Inter sul fronte calciomercato. Nel giorno della firma ufficiale dell'attaccante francese, figlio d'arte arrivato da svincolato dal Borussia Moenchengladbach , l'amministratore delegato Beppe Marotta deve incassare la prima 'beffa': dalla Spagna, infatti, e precisamente dal ...è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il 25enne attaccante francese approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia Mönchengladbach. A dare l'annuncio il club ...Ora è ufficiale,è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia ...

Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter Inter - News Ufficiali

Ora è ufficiale, Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Bor ...L'Inter Media House sforna l'ultimo gioiellino, diffondendo sui canali ufficiali dell'Inter il video di presentazione dedicato a Marcus Thuram ...