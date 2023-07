Manchester United | De Gea in stand-by in attesa di Onana

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilmette in-by il rinnovo David De Gea indi capire cosa ne sarà diDa 12 anni è il portiere del, ma quella appena trascorsa potrebbe essere l’ultima stagione di David De Gea presso i Red Devils. Secondo il quotidiano britannico The Sun la questione è complicata: lo spagnolo aveva espresso l’intenzione di accettare una riduzione di stipendio proposta dal club, ma non è bastato a uscire da quello che in un comunicato ufficiale la stessa società ha definito così: «Il contratto di David De Gea è in scadenza ma i colloqui con lui rimangono aperti». Nel merito, i Red Devils vorrebbero che ci fosse un congelamento, ovvero che lui non accettasse ancora eventuali offerte da altre squadre, ...

Cresciuto nel, Cleverley in carriera ha collezionato 79 presenze con i Red Devils vincendo un campionato e due Community Shield. In carriera ha vestito - tra le altre - anche le ...La Juve su Hojlund e Beto La Lazio pensa a Orsolini Frattesi: Roma e Inter allo sprint 2023 - 07 - 01 17:29:47 Amrabat, anche ilsul centrocampista viola Ilpunta Amrabat della Fiorentina. Oltre il Barcellona che non lo ha mai perso d'occhio. 2023 - 07 - 01 17:29:12 Genoa in pole per Zanoli ...Ilformulerà presto un'offerta per Andre Onana . È questa la notizia riportata da Diario Sport , convinto che i Red Devils andranno molto vicini alla pazza richiesta dell' Inter di 60 ...

TMW - Onana-Man United, parla Marotta: "L'interesse deve sfociare in un'offerta. Poi valuteremo" TUTTO mercato WEB

Secondo quanto riportato da TgrRaiToscana il Manchester United ha proposto un'offerta irrinunciabile al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat (stipendio raddoppiato).